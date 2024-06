Rafael Badra BSB Plano das Artes 4 ª edição, arte por toda parte

De 7 a 18 de junho , o público poderá visitar e conhecer os ateliês de artistas, galerias e espaços de arte autônomos da capital federal que participam da 4ª edição do BSB Plano das Artes . O lema do evento, Festival Arte por toda parte , destaca a diversidade e a forte presença da cena artística na capital federal e articula diálogos sobre espaços de arte no país. É uma grande oportunidade para as pessoas que se interessam por conhecer a cena das artes visuais do Distrito Federal a explorarem diferentes expressões criativas e conhecerem os talentos locais. Dos 56 espaços que participam desta edição, 30 participam das rotas de visitação com vans oferecidas pelo Plano das Artes, 26 fazem parte das rotas de visitação espontâneas , em que o público segue para esses espaços por meios próprios, seja carro, carros por aplicativo, táxis, ônibus, bicicleta ou a pé. Além disso, acontecerão 6 rotas online, com programas gravados e ao vivo. Essas rotas contemplam os ateliês de canto e entrevistas com espaços autônomos do Distrito Federal, Goiás, Ceará, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Sul.

O BSB Plano das Artes é um evento que busca aproximar o público da cena das artes visuais do Distrito Federal por meio de visitas a ateliês de artistas, galerias e espaços autônomos de arte. As pessoas interessadas em participar das rotas programadas devem se inscrever pelo Sympla https://x.gd/RHwKm . Mais informações pelo site www.bsbplanodasartes.com.br . As vagas são limitadas e sujeitas à lotação das vans a 14 pessoas por veículo, com saídas do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios. Todos os espaços participantes estão listados no mapa do Plano das Artes que será distribuído gratuitamente ao público , nas vans, nos espaços participantes, nos parceiros comerciais do projeto e pode ser acessado no site do projeto. O projeto proporcionou a formação de 20 atendentes culturais (incluindo vagas para LGBTQIA+ negros e indígenas), categoria profissional lançada pelo projeto visando relacionamento e gestão de atividades de espaços, que irão atuar em treinamento durante as rotas em alguns espaços.

Cinara Barbosa, curadora, pesquisadora e idealizadora do BSB Plano das Artes, destaca a significativa participação dos espaços nas convocatórias realizadas em março. Essa participação evidencia a consolidação do ecossistema da arte no Distrito Federal ao longo dos últimos anos. Novas galerias, ateliês de artistas e centros culturais autônomos de artes visuais têm surgido, ampliando o alcance do projeto ao longo de seus seis anos de existência.

Durante a pesquisa de campo para a preparação desta 4ª edição, observou-se uma transformação na ocupação da cidade por setores de economia criativa. O projeto aborda questões como acessibilidade do público e mobilidade, promovendo um circuito gratuito pelos espaços na cidade.

O Setor Comercial Sul (SCS), localizado no coração de Brasília, abriga uma cena cultural vibrante. Nesse espaço, encontramos galerias, escritórios de arte e de arquitetura, ateliês, residências artísticas, estúdios de design e tatuagem. “ A apresentação desses locais mapeados também nos leva a refletir sobre questões como visibilidade, profissionalização e sustentabilidade dos empreendimentos criativos, considerando os desafios relacionados à manutenção desses espaços ”, afirma a idealizadora do projeto.

Como participar

· Todos os espaços participantes estão listados no mapa do Plano das Artes . Esse mapa será distribuído ao público, nas vans, nos espaços participantes e nos parceiros do projeto.

· Além disso, o mapa pode ser acessado no site www.bsbplanodasartes.com.br.

A 4ª Edição do Plano das Artes oferece três modalidades de rotas para os interessados em explorar a cena artística.

Rotas Programadas :

· Datas : 7, 8, 14, 15 e 16 de junho .

· Essas rotas incluem vans gratuitas e equipe de mediação . Os participantes poderão circular pelos espaços de artes visuais dentro de cada rota. Alguns espaços contarão com a presença de atendentes culturais formados pelo projeto.

· As saídas acontecem do Museu Nacional da República.

· A organização do evento orienta as pessoas que não conseguirem se inscrever nas retas programadas, que sigam para o ponto de partida no Museu Nacional da República, porque em caso de desistências, as vagas serão preenchidas pelas pessoas que estiverem no local por ordem de chegada.

Rotas Espontâneas :

· Período : De 7 a 18 de junho .

· Nessa modalidade, o público monta seu próprio roteiro de visita presencial de maneira independente. Os horários de funcionamento dos espaços serão informados no formulário de participação , e é possível agendar visitas diretamente com a equipe do espaço.

Rotas Online :

· Datas : De 9 a 13 de junho e nos dias 17 e 18 de junho .

· As rotas online consistem em programas transmitidos pelo canal do Plano das Artes no YouTube. Os participantes poderão acompanhar a participação de Ateliês de Canto, entrevistas ao vivo com Espaços da Convocatória Apoio Plano e outros convidados.

· Os participantes poderão acompanhar a participação de Ateliês de Canto , Espaços da Convocatória Apoio Plano e outros convidados.

· Os participantes poderão acompanhar a participação de Ateliês de Canto, Espaços da Convocatória Apoio Plano e outros convidados.

Rotas Online com transmissão pelo canal do Youtube @PlanodasArtes

· 09/06 – 9h : Ateliês de Canto

· Convidados: Vídeos: Gê Orthof, Lemuel Gandara, Josiane Dias e Maria Porto.

· 10/06 – 19h : Diálogos Artísticos: Espaços Autônomos em Destaque – Parte I

· Convidados: Ateliê Camila Soato, A Pilastra e Vilarejo 21.

· 11/06 – 19h : Diálogos Artísticos: Espaços Autônomos em Destaque – Parte II

· Convidados: Ateliê Eco Arte, Espaço Cultural Venâncio – Tela Ambulante, Pé Vermelho – Espaço Contemporâneo e Galeria Rosifloras.

· 12/06 – 19h : O Ateliê – Conversas do Lugar como Escutas do Mundo

· Convidados: Gê Orthof, Lemuel Gandara, Josiane Dias e Maria Porto.

· 13/06 – 19h : Conexão Pantanal / Cerrado – Novas Trilhas

· Convidados: Arte Plena (Goiânia), Galeria Arto (Cuiabá) e Ateliê Labirinto.

· 17/06 – 19h: Ecos do Cerrado – Estratégias de Gestão do Nosso Chão

· Convidados: Ateliê Kena (Naine Terena e Gustavo Caboco Wapichana / Brasília), Sertão Negro (com Dalton Paula e Ceiça Ferreira/ Goiânia), Barranco Ateliê (Tales Lopes e Valdson Ramos com participação de Paulo Henrique Silva sobre panorama cultural de Anápolis).

· 18/06 – 19h – Conexões Brasil – Arte por Toda Parte

· Convidados: Fotoativa/ Kamara Kó – Miguel Chikaoka, Makiko Akao e Irene Almeida (Belém), Ateliês do Pocinho – Sérgio Gurgel e Diego de Santos (Fortaleza), JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia – Francisca Caporali (Belo Horizonte), Remanso – Guilherme Mautone, Guilherme Leon Berno de Jesus.

Sobre o BSB Plano das Artes

Realizado com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o Plano das Artes é um projeto que tem por objetivo ampliar a visibilidade dos espaços independentes e profissionalizar os agentes envolvidos no ecossistema das artes visuais no Distrito Federal. A cada edição, o Plano das Artes amplia a pesquisa de mapeamento e incorpora novos espaços participantes e o público interessado em conhecer e adquirir obras de artes produzidas por artistas do Distrito Federal e de outras regiões do País que fazem parte dos acervos de galerias e escritórios de arte que atuam na capital federal.

Serviço:

4ª edição do BSB Plano das Artes

Festival Arte por toda parte

Rotas de visitação a galerias, ateliês e espaços autônomos de arte do Distrito Federal

Rotas online com transmissão pelo canal do Youtube do projeto

Quando | de 7 a 18 de junho

Entrada | Gratuita

Classificação indicativa | Livre para todos os públicos

Instagram | @planodasartes

Site | https://bsbplanodasartes.com.br

Youtube | @PlanodasArtes

Patrocínio | Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF)

Inscrições pelo Sympla | https://x.gd/Oxm1N

Parceiros comerciais De alimentação | Greens restaurante natural, Marilda Café, Mimo bar, Orto Pizzaria e Sebinho Café

The post BSB Plano das Artes 4 ª edição, arte por toda parte first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .