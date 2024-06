Milene Costa Artigo: “A visão do mundo particular é estreita”

Qual é a origem dos nossos pensamentos? De onde surgem nossas interpretações? Onde nascem nossos desejos? O que afeta nossos sentimentos? O que provoca o medo? Investigar o surgimento do que pensamos e sentimos é descobrir que existe um mundo particular dentro de nós, que foi construído pelo acolhimento das atitudes e sentimentos daqueles que estavam perto de nós, bem como do que interpretamos e concluímos como bom ou mau.

Existe um mundo particular dentro de cada pessoa. Esse mundo particular é construído pela mente com seus múltiplos pensamentos, definições, imaginações, projeções e representações. Também os sentimentos são delimitados pelo mundo particular que se construiu dentro de outro mundo particular. Com tantas particularidades, achamos que a vida é o nosso mundo particular. Nesse momento, nos equivocamos.

Por que isso? Porque não podemos definir o mundo imenso, amplo e múltiplo a partir de nossa particularidade. Uma particularidade é cercada, fechada, com fronteiras definidas e espaços demarcados. Essa é uma das bases dos nossos conflitos interiores: desejamos que o mundo esteja de acordo com o nosso mundo particular. Nos frustramos, pois a vida nos convida sempre a sair do nosso mundo particular e conhecer a imensidão dos mundos diversos e possíveis.

Não deixamos de existir no nosso mundo particular. Mas, conhecer os mundos imensos e diversos fora de nós ajuda a mudar a maneira de ver a vida, amplia nossas fronteiras e alarga nossas possibilidades. Fixar o olhar, a mente e os sentimentos apenas em nosso mundo particular é experimentar constantemente dores infindáveis. É tempo de sair dos mundos particulares e conhecer as possibilidades do imenso universo que nos aguarda.

*Milene Costa é Doutoranda em Ciências da Religião, Mestre em Filosofia e possui diversas especializações na área de Teologia, além de uma carreira de mais de vinte anos como acadêmica. É a fundadora e maior responsável pela Ser e Pertencer, espaço que auxilia pessoas e grupos no cultivo da qualidade humana para as novas sociedades.