Thiago Arancam volta a Brasília com show em homenagem aos três tenores

O cantor Thiago Arancam retorna a Brasília no próximo dia 31 de agosto para uma apresentação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães . O intérprete traz a turnê “Tributo a Três Tenores”, com uma homenagem a José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo no repertório.

Reconhecido mundialmente por suas performances em mais de 40 países, Arancanm traz ao público de Brasília um espetáculo que reverencia o legado do trio que conquistou o mundo da música clássica.

“Os três tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções conhecidas na voz de Edith Piaf e de Frank Sinatra. Eles trouxeram um novo olhar para a música erudita”, destaca Arancam.

Com a participação da Bradesco Seguros como patrocinadora, o show conta com uma cenografia assinada pelo renomado artista plástico Jotape, conhecido pela intensidade de sua arte e estilo único de criação. A expectativa é de que a apresentação seja memorável, relembrando momentos marcantes da carreira de Arancam e o impacto do trio histórico no cenário da música lírica.

Além disso, o público poderá se encantar com clássicos como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “Nessun Dorma”, de Giacomo Puccini, “Granada”, de Agustín Lara, e “Perhaps Love”, de John Denver, entre outros sucessos mundiais. Um espetáculo que promete emocionar e inspirar a plateia.

Arancam ressalta a importância dos três tenores em sua própria trajetória musical. “Eles foram uma grande inspiração durante minha carreira. Estar no palco com Plácido Domingo foi um momento único e emocionante. É uma honra poder levar adiante o legado desses incríveis artistas”.

Os ingressos para a apresentação já estão à venda, com valores a partir de R$ 75 (poltrona vip) e disponíveis na Bilheteria Digital. O espetáculo é indicado para todas as idades, com classificação livre.

GPS Brasília - Portal de Notícias do DF