Redação GPS Taylor Swift conquista topo da ‘Billboard 200’ pela sexta semana seguida

A principal parada de discos da revista norte-americana, a Billboard 200, tem o álbum ‘ The Tortured Poets Department ’, de Taylor Swift , desde o seu lançamento no topo.

O décimo primeiro álbum de estúdio da artista vendeu, só na última semana, 175 mil unidades. O disco mais recente de Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’ figura novamente na segunda posição, com 145 mil.

Isso não acontecia desde 2016, com ‘25’, de Adele, que vendeu 363 mil unidades. Com a conquista, ela bateu o recorde de 75 semanas no topo da parada, passando de Elvis Presley, com 67.

Sucesso nos streamings

Na véspera do lançamento, em 18 de abril, ‘The Tortured Poets Department’ atingiu o marco de projeto com a página de contagem regressiva com mais salvamentos na história do Spotify, foi a artista mais ouvida e teve a canção mais ouvida em um dia, com ‘Fortnight’, na plataforma.

Em menos de 24 horas de lançamento, o álbum se tornou o disco mais ouvido no dia da estreia nas principais plataformas de streaming.

