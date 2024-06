Caio Barbieri Setur-DF e Natiruts se unem em ação solidária para o show de despedida

A Secretaria de Turismo ( Setur-DF ) se uniu à banda Natiruts em uma iniciativa solidária que promete tornar ainda mais inesquecível o último show da banda na cidade, que acontecerá no sábado (8), às 21h, na Arena BRB Mané Garrincha.

Em parceria com o grupo, a pasta vai arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar as vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul e, em troca, oferece um par de ingressos a cada 2kg de alimentos. O setor do convite é arquibancada superior.

A retirada deve ser feita na sede da secretaria, localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, entre os dias 4 e 7 de junho, das 10h às 17h.

Segundo a Secretaria de Turismo, cada pessoa pode retirar até 2 ingressos por CPF, o que garante a oportunidade de mais pessoas poderem participar do show de despedida da banda.

The post Setur-DF e Natiruts se unem em ação solidária para o show de despedida first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .