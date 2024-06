Redação GPS SBT revela nova programação de domingo com saída de Eliana

O SBT anunciou como ficará sua programação dominical após a saída de Eliana, que não renovou seu contrato com a emissora. As mudanças irão ao ar a partir do dia 30 de junho, conforme divulgado pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7. Para preencher o espaço deixado pela apresentadora, a emissora decidiu estender os horários do ‘Domingo Legal’ e do ‘Programa Silvio Santos’, agora apresentado por Patrícia Abravanel.

O ‘Domingo Legal’, apresentado por Celso Portiolli, atualmente exibido das 11h15 às 15h, ganhará mais duas horas de duração, estendendo-se até às 17h. Em seguida, a programação continua com ‘Roda a Roda’ e, logo após, o ‘Programa Silvio Santos’, que ficará no ar até a meia-noite.

Com a ampliação de duas horas ‘Domingo Legal’, o programa ganhará mais 1h30 de conteúdo, que será preenchido com atrações ao vivo e gravadas. Entre as novidades, estão sendo preparados quadros inéditos e autorais para atrair a audiência.

The post SBT revela nova programação de domingo com saída de Eliana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .