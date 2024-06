Agência Brasília Riacho Fundo II ganha sua primeira agência bancária

O Riacho Fundo II ganhou a sua primeira agência bancária nesta segunda-feira (3). Com 29 anos de idade e mais de 72,9 mil moradores, a cidade passa a contar com uma unidade do Banco de Brasília (BRB) . No local, poderão ser atendidos os 25 mil correntistas que moram na região administrativa, além de beneficiários de programas do GDF e novos correntistas.

A agência está localizada na QN 5B, conjunto 2, lote 4, e foi inaugurada pelo governador Ibaneis Rocha e pela vice-governadora Celina Leão. Ambos lembraram dos equipamentos públicos que a cidade tem recebido desde 2019, essenciais para o desenvolvimento da região.

“Nós buscamos resolver todos os problemas da cidade. Aqui na área da Saúde nós entregamos uma belíssima UBS [Unidade Básica de Saúde], tem UPA [Unidade de Pronto Atendimento] aqui na cidade. Nós colocamos à disposição da população também, dos comerciantes, os lotes pela Terracap para o desenvolvimento da cidade. E um dos pedidos que nós tínhamos aqui desde o início de 2019 era uma agência bancária. Então, a gente vem cumprindo mais esse compromisso que nós tínhamos com a população”, disse o governador Ibaneis Rocha.

“Os pedidos da comunidade têm sido atendidos, como a construção do viaduto, a UBS, o centro de línguas (CIL), temos duas escolas que nós estamos entregando, creche e tantas outras obras. Mas, era necessário também ampliar o nosso comércio, onde os lotes foram colocados em licitação, a construção de postos de combustíveis também, que foi um pedido da própria comunidade, para que ela tivesse toda essa infraestrutura”, reforçou Celina Leão.

Novas agências

Até o fim deste semestre, o BRB vai entregar 22 agências no DF. Segundo o banco, o Riacho Fundo II tem cerca de 25 mil clientes que moram na região administrativa e são atendidos em outras unidades e que agora poderão receber suporte na primeira agência da cidade.

“O banco traz dignidade, oportunidade, inclusão social e financeira, além de uma série de benefícios sociais prestados pelo GDF que são geridos pelo banco e as pessoas vão poder ser atendidas aqui agora”, pontuou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A aposentada Maria Francisca da Silva, 76 anos, é uma das correntistas do banco que vai pedir a mudança de agência para a unidade do Riacho Fundo II. “Trabalhava na Candangolândia e fui transferida para cá, mas não trouxe a conta. Deixei a conta lá, porque aqui não tinha banco, eu não queria levar para o Recanto das Emas e nem para o Riacho Fundo. Agora está pertinho de casa, está dentro da minha casa praticamente”, comemora.

