Agência Brasília Prorrogado prazo para quitar dívida com a Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) prorrogou para o dia 30 deste mês o p razo final de adesão ao programa Caesb Negocia , que oferece até 99% de desconto sobre os juros do total da dívida da conta de água ou do valor da multa aplicada ao cliente por impedimento de leitura de hidrômetros. A adesão é válida para contas vencidas até 15 de janeiro deste ano.

O prazo original para pagamento foi encerrado em 31 de maio, quando 21.327 clientes procuraram a Caesb para negociar e pagar débitos com a companhia. No total, foram negociados R$ 15,7 milhões. Entre os clientes estão os beneficiados pelo programa Tarifa Social, que podem parcelar o débito em até 60 vezes.

Segundo a Caesb, a prorrogação do prazo atende reivindicações de diversos clientes que, durante o feriado prolongado, não puderam ser atendidos presencialmente nos postos da companhia.

Há duas maneiras de aderir ao programa: ou o cliente comparece pessoalmente a algum escritório da Caesb ou posto do Na Hora ou faz o procedimento pelo site da companhia, opção Programa Caesb Negocia.

* Com informações da Caesb

