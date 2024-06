Redação GPS Paula Lavigne é proibida de entrar em apartamento ocupado por ex-governanta

A disputa judicial entre Paula Lavigne e a ex-governanta Edna Santos ganhou um novo capítulo, com a empresária sendo proibida de entrar no apartamento que dela até que a ex-funcionária o desocupe. A informação é do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia .

A medida vale também para o cantor Caetano Veloso , marido da empresária. Segundo a defesa de Edna, a cliente teme ser prejudicada pela presença de Paula no local, alegando que a empresária é “instável e dada a rompantes”.

A liminar foi concedida pela Justiça e estipula que Paula Lavigne e Caetano não acessem o imóvel localizado em Ipanema até que a ex-funcionária o deixe, o que deve acontecer até a próxima quinta-feira (6). O descumprimento da medida judicial acarretará multa diária de R$ 1 mil para o casal.

Antes da liminar, Paula Lavigne teria enviado mensagens para o celular do ex-marido de Edna, oferecendo prazos para desocupação do imóvel e tentando marcar visitas de profissionais na residência.

