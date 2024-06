Beatriz Lima Leal Gucci lança coleção de alta joalheria

A Gucci recentemente revelou sua nova coleção de alta joalheria , intitulada Labirinti (“Labirintos”, em tradução livre). Apresentada em um evento em Ravello, na Costa Amalfitana, com o Oscar Niemeyer Auditorium de plano de fundo, a Labirinti traz 140 novas joias.

O alto nível de trabalho manual pode ser visto em cada peça, com design impecável e refinado. No Instagram, a Gucci compartilhou as principais joias da Labirinti, entre colares, pulseiras, brincos e até alfinetes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

A inspiração para as novas peças veio dos belos jardins italianos e seus labirintos, e gira em torno de três temas: simetria e beleza ordernada, esplendor geométrico e florescer da natureza. As joias de ouro são adornadas com diamantes e gemas coloridas, como rubelita, tsavorita, turmalina paraíba, tanzanite e aquamarine.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

As joias podem ser adquiridas a partir de agendamento personalizado no site da marca .

The post Gucci lança coleção de alta joalheria first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .