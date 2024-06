Caio Barbieri Glauber Silva se prepara para desafios internacionais em 2024

O nadador Glauber Silva está prestes a encarar sua primeira competição internacional do ano, com as provas marcadas para os dias 09 e 10 de junho, na piscina de Campanhã, no Porto, em Portugal. O atleta brasiliense embarca nesta terça-feira (4) para conquistar bons resultados em solo europeu.

Em julho, o medalhista já tem competição marcada em Trinidad Tobago, também em busca de bons resultados. “Esse ano demoramos um pouco a começar as competições internacionais por um planejamento mais intenso nos treinos e tive duas lesões no decorrer dessa preparação. De volta aos treinos com meu técnico Fábio Costa do qual fui medalhista e finalista mundial, acredito que o trabalho foi feito da melhor forma possível” afirmou ao GPS|Brasília .

Com o calendário recheado de competições importantes pela frente, Glauber Silva segue com a preparação intensa. “A preparação continua forte pois a ano vai ser muito desafiador com muitas competições importantes, mais sempre buscando o melhor resultado nas competições”, completa.

