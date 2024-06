Tiago Fernandes Definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Na tarde desta segunda-feira (3) aconteceu na sede da Conmebol , que fica localizada na cidade de Luque, no Paraguai, o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Como era de se esperar, grandes partidas são esperadas na fase mata-mata da principal campeonato de futebol da América do Sul. Destaques para dois clássicos, um brasileiro e um argentino: Botafogo enfrentará o Palmeiras e o modesto Talleres pegará o tetra campeão River Plate.

Apenas dois duelos ainda estão em aberto já que no grupo do Grêmio (grupo C) algumas partidas tiveram que ser adiadas por conta das fortes chuvas que agtingiram o Rio Grande do Sul. O time gaúcho ainda briga por uma classificação e pode pegar, inclusive, o atual campeão do torneio, Fluminense.

Confira abaixo todos os confrontos:

San Lorenzo (ARG) x Atlético Mineiro (BRA)

Nacional (URU) x São Paulo (BRA)

Flamengo (BRA) x Bolivar

Colo-Colo (CHI) x Junior Barranquilla (COL)

Talleres (ARG) x River Plate (ARG)

Botafogo (BRA) x Palmeiras (BRA)

Peñarol (URU) x 1º colocado grupo C

2º colocado do grupo C x Fluminense (BRA)

