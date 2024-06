Redação GPS Confira as estreias de filmes e séries nesta semana

Toda semana, novas produções estreiam nos cinemas e nos streamings, e para você que é apaixonado pelas novidades das telinhas e telonas, o GPS traz uma lista das principais estreias.

Há opções para todos os gostos, desde a adrenalina e comédia de ‘Bad Boys: Até o Fim’ até o intenso drama de ‘Grande Sertão’ e a fantasia de ‘Sweet Tooth’. Confira:

Bad Boys: Até o Fim — 6 de junho nos cinemas

O quarto filme da saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence chega às telonas. A dupla dos detetives Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) está de volta, mas desta vez, os melhores de Miami são agora os mais procurados. Com a mistura de ação e comédia que consagrou a série, os dois lutam para proteger a reputação do capitão Howard.

Os Observadores — 6 de junho nos cinemas

Este suspense conta a história de Mina, uma artista de 28 anos que se perde em uma imensa e assustadora floresta no oeste da Irlanda. O filme promete uma atmosfera tensa e cheia de mistérios.

Grande Sertão — 6 de junho nos cinemas

Inspirado na obra de Guimarães Rosa, ‘Grande Sertão’ se passa em uma comunidade da periferia brasileira de mesmo nome, onde a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra. A trama aborda questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem.

Sweet Tooth (3ª temporada) — 6 de junho na Netflix

A série de fantasia e drama ‘Sweet Tooth’ retorna para sua última temporada. A história continua a acompanhar Gus em sua busca pelo paradeiro de sua mãe, enquanto enfrenta novos desafios que podem determinar o futuro da humanidade. A obra foi lançada em 2021, e é produzida por Robert Downey Jr. e Susan Downey.

