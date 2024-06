Redação GPS CCBB Brasília: confira a programação do Programa Educativo

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília apresenta o Programa Educativo repleto de novidades para o mês de junho, oferecendo ao público uma variedade de experiências culturais.

Com uma programação variada que inclui visitas mediadas, contação de histórias, oficinas de bordado, desenho e escultura, o CCBB convida todos a mergulharem em um universo cultural diversificado e enriquecedor.

A programação completa e a retirada dos ingressos estão disponíveis no site da CCBB.

Visita mediadas

As visitas mediadas são uma oportunidade para explorar as obras expostas no CCBB sob uma perspectiva crítica. O mediador atua como um elo entre o público e o acervo histórico-artístico, proporcionando uma compreensão aprofundada das peças exibidas.

As visitas acontecem nas galerias do CCBB de terça a domingo, em diversos horários, e são abertas ao público geral. As visitas são garantidas através de ingressos retirados antecipadamente. Além disso, a visita mediada pode ser agendada por e-mail, com capacidade para até dois grupos por horário.

História contada

A contação de histórias no CCBB é um espetáculo onde narrativas populares ganham vida através da performance dos contadores. As histórias, apresentadas em LIBRAS e português, estimulam a imaginação e aproximam o público da arte, incentivando a linguagem oral e o interesse pela leitura. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 11h e 15h, e podem receber até 150 espectadores.

Ateliê memória: bordado Livre

Voltado para o público 40+, o Ateliê Memória oferece uma oficina de bordado livre onde os participantes podem recordar memórias de infância e viagens enquanto aprendem os primeiros pontos de bordado. Os encontros ocorrem às sextas-feiras, às 17h, com capacidade para 10 pessoas. Todos os materiais são fornecidos pelo programa, e cada participante leva para casa sua criação.

“Arte Livre”: oficina de desenho para adultos

As oficinas de desenho para adultos proporcionam um ambiente de aprendizado técnico, onde os participantes exploram diversas técnicas de desenho, uso de materiais artísticos e composição visual. Essas oficinas ocorrem aos sábados e domingos, às 17h30, e são limitadas a 10 pessoas por sessão.

Ateliê experimentação: introdução à escultura

A oficina de introdução à escultura remete aos feitos artísticos das sociedades andinas, oferecendo aos participantes a chance de aprender técnicas básicas de escultura e criar pequenas estátuas inspiradas nos estilos inca e pré-inca. As sessões acontecem aos sábados, domingos e feriados, às 17h, com capacidade para 10 pessoas.

