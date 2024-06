Emanuelly Fernandes Anitta revela que novo álbum foi criado enquanto tratava doença

Anitta, a cantora de 31 anos conhecida por sucessos como ‘ Envolver ’, surpreendeu o público ao revelar, em entrevista ao programa americano ‘Today’, que criou seu mais recente álbum, ‘Funk Generation’, enquanto estava hospitalizada por cinco meses, lutando contra uma doença misteriosa em 2022.

“Eu estava super, super insalubre”, relembrou a artista sobre a condição que a deixou debilitada e impossibilitada de trabalhar. ‘Fiquei muito doente e tão fisicamente doente que não consegui trabalhar’, detalha.

A cantora refletiu sobre o impacto que a doença teve em sua vida e carreira. “Eu não parava de trabalhar há tantos anos. Foi um grande alerta que eu fisicamente não conseguia fazer muitas coisas que adorava por causa da minha saúde. Tive que reservar um tempo para cuidar de mim mesma”, explicou Anitta durante a entrevista.

Mesmo diante do quadro de saúde grave, ainda no hospital, Anitta dedicou sua energia à criação de ‘Funk Generation’, que estreou em abril deste ano. “Fiz ‘Funk Generation’ no hospital. Eu estava tipo, eu quero um álbum como esse – caso eu morra, vou deixar um álbum do qual tenho orgulho”, finalizou.

Anitta explicou que este álbum foi criado com um espírito diferente do usual, sem foco em métricas ou números, e apesar de nunca ter recebido um diagnóstico preciso para sua condição, afirmou que está totalmente recuperada.

Atualmente, a artista está em turnê pela América do Norte com sua turnê ‘Baile Funk Experience Tour’.

