Yumi Kuwano 3ª edição do Coffee Brasília reúne profissionais e entusiastas da bebida

Nos quatro dias da 3ª Coffee Brasília profissionais renomados do universo do café compartilharam sua expertise com empreendedores e apaixonados no Casapark. De quinta-feira (30) a domingo (2), foram realizados talk shows, masterclasses, feira de expositores e competições em torno da bebida mais consumida pelos brasileiros. Esta edição prometeu e entregou experiências sensoriais, oportunidades de networking e degustações exclusivas para visitantes e profissionais do ramo.

No primeiro dia do evento (30), que teve organização de Nahyara Alves e Ana Cristina Alvarenga, a programação começou com a palestra ‘Compreendendo a roda de sabores do Café Especial’, com a professora e doutoranda em qualidade química sensorial de cafés, Lorena Andrade. Em seguida, ‘Sustentabilidade no ponto de venda’, com Tete Moulaz, barista e proprietária do Mercado do Café, e ‘Chocolate e Café: uma viagem sensorial pelos sentidos’, com Aguimar Ferreira Chocolateria, além do TNT Latte Art, campeonato com 25 participantes que teve como ganhador o barista Joabner Santana.

Na sexta-feira (31), as atividades começaram às 10h, com ‘Análise de sujidades em amostras de café comercial’ com Samilla Teles (IFB). Temas como empreendedorismo no ramo, cafés e queijos e implementação de infusões em cafeterias. Também rolou o início da terceira edição da Taça Barista 2024.

As palestras ‘A importância do moedor para extração de sabor’, ‘A onda dos cafés fermentados’, ‘A importância de planejar previamente o cardápio da sua cafeteria’, e o ‘O valor da sua marca’ e ‘Café em transformação: qual o impacto da interação entre ciência e cultura no nosso paladar?’, contaram com nomes como Talita Souza Carmo, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) e sócia da Levare Bioprocessos, e Chicão, diretor executivo do Instituto C.C. Um bate-papo sobre a profissão barista também fez parte da programação de sábado (1º).

No último dia (2), os temas discutidos foram café e coquelaria, métodos populares de preparo em casa”, bioeconomia na Amazônia. A partir das 17h, aconteceu a final da terceira edição da Taça Barista 2024, que anunciou os vencedores Bruno Silveir, Gezana Lenize e João Magalhães.

No ano passado, o Coffee Brasília reuniu mais de 28 mil pessoas, se tornando um dos maiores eventos dedicado ao café do país.

Confira mais cliques desta edição:

Ana Carolina Alvarenga, Nahyara Vieira Alves, Carlos Sérgio Gomes Ferreira, Ana Carla Scalon, Fernando Borges e Ana Cristina Alvarenga Fernando Borges e Thiago Pires Ana Carla Scalon e Ana Beatriz Scalon Silas Brasileiro Pavel Cardoso Nhayara Vieira Alves e Nyedja Gennari Luíza Kreimeier, Ana Cristina Alvarenga, Silas Brasileiro e Nhayara Vieira Alves Fernando Borges e Thiago Pires Coffee Brasília Eduardo Schulter Cristiano Araújo Coffee Brasília

The post 3ª edição do Coffee Brasília reúne profissionais e entusiastas da bebida first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .