2ª Corrida de Rua Portal do Parque Guará acontece no dia 23 de junho

A CONBRAL e o Banco de Brasília ( BRB ) se uniram para realizar a 2ª edição da Corrida de Rua Portal do Parque Guará, que acontecerá no domingo, 23 de junho, nas proximidades do Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos.

Para Paulo Muniz, Diretor da Conbral, é essencial que as empresas incentivem a qualidade de vida de seus colaboradores e da sociedade em geral.

“Procuramos promover iniciativas positivas e aliar esse conceito à promoção esportiva é extremamente adequado. Esperamos reunir cerca de 1 mil competidores nas ruas do Guará II, uma região que tem recebido investimentos significativos do GDF na urbanização e infraestrutura”. disse.

Diretor de eventos da Bruno Atleta, Sílvio Pires destacou a importância da 2ª Corrida Portal do Parque Guará para a cidade. “Corredores apreciam novidades e essa é uma oportunidade única de explorar uma nova região. A corrida de rua é democrática e contribui não apenas para a saúde individual, mas também para a integração social e o desenvolvimento econômico por meio do turismo e negócios esportivos”, emendou

Com percursos de 5km e 11km, a prova reunirá corredores iniciantes e profissionais na largada e chegada na QE 48, Guará II, em frente à Central de Vendas Conbral.

O trajeto passará pela Avenida do Contorno, do Guará II, próximo ao Colégio Projeção e à Estação Guará do Metrô, por importantes vias da região. A retirada dos kits acontecerá na véspera do evento (21 e 22 de junho) na Central de Vendas Conbral, e todos os inscritos receberão um kit do evento com camiseta, ecobag e viseira.

Os participantes que completarem o percurso serão premiados com medalhas de participação, enquanto os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e prêmios em dinheiro. A inscrição custa R$ 68.

Serviço:

2ª edição da corrida Portal do Parque Guará

Data: 23 de junho de 2024

Horário: 7h

Local: QE 48, Guará II

Inscrição: R$68,00 – Para se inscrever, acesse o site

Retirada dos kits: Central de Vendas CONBRAL – QE 48, Guará II

