Redação GPS Ronda da Moda GPS: novidades e atualizações da semana

Nesta edição da tradicional Ronda da Moda GPS, trazemos as últimas novidades e atualizações do vibrante universo fashion. De novas coleções inspiradoras a movimentações estratégicas dentro de grandes marcas, confira os lançamentos mais aguardados e as mudanças que prometem impactar suas marcas queridinhas.

AZZAS 2154

A recém-criada AZZAS 2154, fruto da fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, anunciou Gisela Dantas Rodenburg como sua Chief of Staff. Desde abril de 2022, Gisela integrava o Conselho de Administração do Grupo Soma e agora irá apoiar diretamente o CEO/CCO Alexandre Birman. Sua missão será aprofundar a estratégia de branding e promover a inserção global da marca no universo da moda.

Nova coleção Beachwear de Lari Duarte e Kopsch

A influenciadora Lari Duarte une-se novamente à marca beachwear Kopsch, de Niterói, para lançar a coleção Euro Summer. Inspirada no verão europeu, a linha traz peças clássicas e elegantes para as férias de julho, marcando a segunda colaboração entre Lari e a marca após o sucesso da primeira coleção em 2022.

Converse lança coleção Festival Style

A Converse, ícone no universo dos tênis, apresenta sua nova coleção Festival Style. A linha inclui três novos modelos: Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 e Chuck Taylor All Star Modern Lift. Combinando estilo e conforto, os modelos são caracterizados por materiais texturizados, costuras e aplicações, prometendo ser a tendência da temporada.

Hering celebra o Dia dos Namorados com ‘Tempo do Amor’

A Hering lançou sua campanha especial de Dia dos Namorados intitulada “Tempo do Amor”. A campanha destaca a conexão entre sentimentos e a qualidade do tempo vivido, estrelando os casais Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Carla Salle e Gabriel Leone, que refletem sobre seus relacionamentos e momentos de afeto.

Silvia Fregonese abre espaço em São Paulo

Referência na moda noiva, Silvia Fregonese inaugurou a Naemii – By Silvia Fregonese no bairro Jardins, em São Paulo. Com uma curadoria impecável de marcas internacionais exclusivas no Brasil, o novo espaço marca o primeiro passo da estilista em sua expansão nacional, consolidando uma trajetória de quase 15 anos iniciada em Curitiba.

Arezzo com ‘Arezzo in Arezzo’

A Arezzo lançou a coleção “Arezzo in Arezzo”, inspirada na cidade italiana que deu nome à marca. A coleção celebra as raízes da marca com peças clássicas que combinam estilo e tradição. As homenagens começam no Brasil esta semana e culminam com uma exposição na cidade de Arezzo, na Itália, em junho.

Loungerie eleva a sensualidade em nova coleção

A Loungerie lança sua coleção de Dia dos Namorados, focada em ousadia e sensualidade. Com uma campanha que convida as mulheres a viverem suas fantasias, a marca oferece peças íntimas que prometem transformar momentos especiais em memórias inesquecíveis. A curadoria inclui desde itens mais sensuais até os mais casuais, adaptando-se a diferentes ocasiões e estilos de mulheres.

