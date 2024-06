Yumi Kuwano Para além dos parques: conheça 7 atrações imperdíveis em Orlando

Com atrações mundialmente famosas, Orlando , na Flórida, é o destino número um de visitantes de todas as idades, já que é onde ficam localizados o parque temático Magic Kingdom, parte do Walt Disney World Resort, o Universal Studios e o SeaWorld. Mas a cidade e seus arredores oferecem uma variedade de lugares escondidos que também valem a pena a visita, especialmente para fazer um roteiro diferente durante a viagem.

Leu Gardens

Situado em uma propriedade de 50 hectares no Lago Rowena, é um dos mais conhecidos jardins botânicos da América do Norte. É um lugar tranquilo e de beleza natural, ideal para relaxar em meio à agitação da cidade. Um local imperdível entre os quase 30 jardins é o Mary Jane’s Rose Garden, que conta com mais de 215 variedades de rosas e possivelmente é o maior jardim formal de rosas da Flórida.

Audubon Center for Birds of Prey

Dedicado à reabilitação e preservação de aves de rapina. Localizado em Maitland, no vilarejo de Eatonville, fica a cerca de 16 quilômetros de Orlando, com fácil acesso de carro. Os visitantes podem aprender sobre os animais, vê-los de perto e conhecer as iniciativas para protegê-los.

Hannibal Square Heritage Center

Ideal para os entusiastas da cultura e arte, ele fica em Winter Park, a cerca de 32 quilômetros do centro de Orlando. O espaço comunitário celebra a história e a diversidade cultural da comunidade afro-americana em Orlando por meio de exposições, eventos e programas educacionais.

Milk District e North Mills Avenue

O primeiro é bairro emergente cheio de charme e personalidade em que os visitantes encontraram uma mistura eclética de lojas vintage, restaurantes e bares com uma atmosfera vibrante e acolhedora. Mas se estiver procurando o bairro mais colorido da cidade, com muita arte de rua e culinária asiática, o North Mills Avenue é uma opção imperdível.

John F. Kennedy Space Center (KSC)

Localizado a cerca de 80 quilômetros de Orlando, na Ilha Merritt, perto da costa leste da Flórida, o espaço tem sido o principal centro de lançamento do programa espacial norte-americano desde 1968. Nele os visitantes podem aprender sobre a história da NASA, ver foguetes espaciais históricos e experimentar simuladores de lançamento.

Gatorland

Conhecida como ‘capital mundial dos jacarés, além dos crocodilos, é possível ver gatos selvagens, tartarugas, pássaros tropicais em um aviário a céu aberto e uma grande variedade de cobras. As atrações incluem ainda um zoológico, shows de animais e, para os aventureiros, uma tirolesa sobre os jacarés.

The post Para além dos parques: conheça 7 atrações imperdíveis em Orlando first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .