Musical ‘Legalmente Loira’ chega ao Brasil em julho

O musical ‘Legalmente Loira’, baseado no livro de Amanda Brown e adaptado para os cinemas em 2001, ganhou os palcos da Broadway em 2007, e vem pela primeira vez para o Brasil em curta temporada de 17 de julho a 8 de setembro, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.

A peça foi indicada em sete categorias do Tony Awards e em dez do Drama Desk Awards . Em 2010, em Londres, recebeu o prêmio de Melhor Musical no Olivier Awards .

Interpretada por Reese Witherspoon no cinema, no musical quem dá vida a protagonista Elle Woods é a atriz Myra Ruiz, famosa por papéis como Evita em ‘Evita Open Air’, Elphaba em ‘Wicked’ e Sra. Wormwood em ‘Matilda’ .

Na trama, a protagonista se vê devastada após seu namorado terminar o namoro com a justificava dela ser uma pessoa fútil. Para provar sua inteligência, ela resolve entrar na mesma faculdade de direito que o ex-namorado. O elenco completo será divulgado em breve.

O espetáculo tem música e letras de Laurence O’Keefe e texto de Heather Hach. A produção é do Instituto Artium de Cultura e Atelier de Cultura .

