Redação GPS Modelo brasileira pode ser Miss Canadá 2024

Na disputa pelo título de Miss Canadá 2024, a modelo Raika Coutinho pode ser a segunda brasileira a concorrer ao Miss Universo pelo país, caso vença a etapa nacional. A mato-grossense de 36 anos de idade mora no Canadá há dez .

Natural de Cuiabá, Raika cresceu em uma cidade pequena de Minas Gerais e já morou no Rio de Janeiro. Fora do Brasil, viveu na Itália, México e Estados Unidos.

Atualmente, ela mora na cidade de Kelowna, no sudoeste do país canadense e, além de modelo, também é dona de uma agência de marketing.

A final do Miss Canadá está prevista para ocorrer no dia 28 de julho, no The Capital Theatre, em Ontário. Antes de Raika, a paulista Mariana Valente, de São José dos Campos, foi eleita para o posto em 2009.

The post Modelo brasileira pode ser Miss Canadá 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .