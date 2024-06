Redação GPS Mega-Sena volta a acumular e prêmio do próximo concurso vai a R$ 95 milhões

A Mega-Sena voltou a acumular e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas na noite de sábado foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58. A quina teve 126 ganhadores e cada um receberá R$ 45.794,77. Um apostador do DF conseguiu acertar as seis dezenas. Ele fez a aposta simples na Lotérica do Taguatinga Shopping.

Os acertadores da quadra foram 9.008. No DF, 193 apostas simples e bolões foram contemplados. No caso dos bolões, o maior prêmio foi de R$ 50.329,00, para uma aposta com 15 dezenas e 50 cotas. Nas apostas simples, com seis números, coube a cada ganhador um prêmio de R$ 915,08. Os que arriscaram sete números ficaram com R$ 2.745,24. Os que fizeram apostas com oito dezenas ficrama com prêmio de R$ 5.490,48.

Os números do Concurso 2.732 da Mega-Sena serão sorteados na noite da próxima terça-feira (4), em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h do mesmo dia. (com Agência Brasil)

The post Mega-Sena volta a acumular e prêmio do próximo concurso vai a R$ 95 milhões first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .