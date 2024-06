Caio Barbieri Escultora Mara Nunes instala intervenção no complexo Beira Lago

Reconhecida em Brasília, a escultora Mara Nunes foi convocada para instalar uma intervenção artística no Complexo Comercial Beira Lago, que promete reunir uma série de restaurantes com uma vista privilegiada para o Lago Paranoá.

A obra, intitulada “Equilíbrio”, surgiu a partir de uma conversa com Monya Jarjour, filha de Jarjour Abdalla, um dos pioneiros da capital federal.

“Escutando atenta o significado da realização do empreendimento Beira Lago para os 3 irmãos, como forma de dar continuidade ao trabalho cuidadoso do pai para Brasília, que ele tanto gostava e respeitava, me veio a ideia ‘Equilíbrio’ e, durante 3 meses, foram dias de estudos e maquetes para a realização dessa obra que me deu muito prazer em ter realizado”, afirmou a artista ao GPS|Brasília .

De acordo com a escultora, a família Jarjour, proprietária do novo empreendimento às margens do Lago Paranoá, decidiu apostar na arte feminina de Brasília para embelezar o local.

Embora ainda não tenha sido inaugurado, o complexo comercial já tem grandes operações confirmadas, sendo a Churrascaria Fogo de Chão uma delas, com previsão de início das atividades já na próxima semana.

Com o aço cortem como principal material utilizado na escultura, Mara Nunes conseguiu combinar a solidez do metal com a leveza da arte, que promete resultar em uma obra para encantar os frequentadores do novo espaço gastronômico.

