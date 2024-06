Yumi Kuwano Em Roland Garros, brasilienses na torcida pelo tenista Guto Miguel

O jovem tenista Guto Miguel, 15 anos estreia em Roland Garros , Paris, nesta segunda-feira (3), em um dos momentos mais esperados pelos brasilienses entusiastas do tênis.

Diretamente das quadras do Iate Clube, o morador de Brasília conquistou a vaga na chave juvenil de um dos maiores torneios de tênis do mundo, para atletas até 18 anos, após vencer um campeonato pré-qualificatório disputado em São Paulo este ano.

A partida desta segunda-feira será contra o britânico Benjamin Gusic Wan. Às vésperas do início da categoria juvenil de Roland Garros, Guto Miguel encontrou o presidente da CBT, Rafael Westrupp, ao lado da colega Nauhany Vitória, que disputa na categoria feminina. Westrupp apresentou as instalações do Grand Slam aos atletas e eles também conversaram com a diretora do torneio, Amélie Mauresmo.

Guto está em Paris com a família e seu treinador, Santos Dumont — referência no tênis no Brasil e no exterior —, que atualmente se dedica aos treinos do jovem, natural de Goiânia. Os treinos intensos do atleta se realizam na Dumonttenis, academia criada há 35 anos e considerada a mais tradicional de Brasília.

O jovem e a família chegaram à capital federal a partir da paixão pelo esporte e por causa da amizade entre o pai, Luiz Miguel, com o tenista amador do Iate Clube, Ruyter. Hoje, Guto é apoiado por grandes marcas, como a Nike.

Nas redes sociais, o atleta escreveu:

“Está chegando a hora… sem dúvidas, estrear em @rolandgarros vai ser um momento único na minha vida!

Sigo treinando firme e forte na @equeliteferrero com toda a minha equipe! Sei a responsabilidade que carrego, mas tenho todo o Brasil comigo nessa jornada.

Agradeço a Deus, a minha família, a toda minha equipe, patrocinadores e amigos que acreditam em mim e batalham diariamente comigo!!!”

O Roland Garros começou em 26 de maio e vai até 9 de junho no Stade Roland-Garros em Paris e conta com grandes nomes como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Casper Ruud. Atualmente, é o principal campeonato de tênis em quadra de saibro do mundo. De Brasília, um grupo de tenistas amadores desembarcaram na cidade francesa para acompanhar Guto e diversas outras partidas! O torneio é transmitido pela ESPN e pelo Star+. Guto joga amanhã, segunda-feira, 6h, horário de Brasília.

