Redação GPS Após mal súbito, cantor Luan Santana se recupera em casa

Luan Santana chegou a assustar os fãs ao ter um mal súbito na noite do último sábado (1º), em Divinópolis (MG), mas o cantor já está em casa, em repouso, após ser transferido de avião para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles , o artista está bem e em companhia da família, passou por exames e aguarda os resultados para saber a causa do mal-estar.

Em comunicado oficial, o Sindicato Rural de Divinópolis, organizador da Divinaexpo, informou que Santana chegou ao aeroporto de Divinópolis e necessitou ser transportado para São Paulo para receber cuidados médicos. A produção do cantor já estava no local aguardando sua chegada e todos foram surpreendidos com a situação.

De acordo com informações apuradas pela colunista, Luan Santana já estava apresentando sintomas desde o dia 28, quando foi atendido por um médico que recomendou quatro dias de repouso. Mesmo debilitado, o cantor teria se apresentado em eventos em Santa Catarina e São Paulo nos dias seguintes, para cumprir compromissos de agenda.

Mal súbito, embora assustador, nem sempre é indicativo de algo grave e requer atendimento médico imediato, o que ocorreu com o artista.

