Aeroporto de Guarulhos ganhará terminal ultra VIP neste ano

Até o fim deste ano será inaugurado um novo terminal para quem quer ter um serviço ultra VIP no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo . Dentro do terminal será possível fazer todo o processo de embarque e desembarque, incluindo check-in, raio-x, despacho de bagagem, imigração e alfândega, sem necessidade de filas.

Entre os serviços oferecidos também estarão o concierge, restaurante de alta gastronomia, lounges privativos, suítes exclusivas, banheiro com chuveiro e salas de reunião. Também haverá o serviço de transfer em carro privado do terminal até o avião.

O Terminal BTG Pactual será o primeiro exclusivo da América Latina, com o espaço de 5 mil metros quadrados e ficará logo depois do Terminal 3. Com funcionamento 24 horas, terá capacidade será de 100 pessoas por dia. Para utilizar, será necessário fazer uma reserva, com no mínimo 72 horas de antecedência, por meio do site , que já oferece uma lista exclusiva para cadastro.

Passageiros de todas as companhias aéreas e viajando em qualquer classe podem usar o terminal. A tarifa será de US$ 350 para voos nacionais e de US$ 590 para voos internacionais. Clientes que pagarem com o cartão do BTG Pactual terão 20% de desconto e agendamento prioritário.

