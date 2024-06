Yumi Kuwano Reunião Operacional abre trabalhos da CASACOR Brasília 2024

Já estamos sentindo o cheirinho em Brasília da maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas: a CASACOR . O evento está marcado para acontecer entre 15 de agosto e 16 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha, pela terceira vez consecutiva no local.

Por isso, na última semana foi realizada a Reunião Operacional que dá a largada para a 32ª edição da mostra na capital federal. O encontro no Casa Park marcou o início dos trabalhos entre fornecedores, parceiros, elenco e equipe CASACOR.

As empresárias responsáveis pela CASACOR Brasília, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá ressaltaram a importância de uma construção mais sustentável, com regras ampliadas à destinação e geração de resíduos.

Inspirada no tema ‘De presente, o agora’ as obras de montagem têm início em 3 de junho e irão configurar um novo masterplan com vista para o campo de futebol, palco de jogos de futebol e shows internacionais. Serão 7 mil m² e cerca de 50 ambientes posicionados em dois andares. O tema da edição 2024 propõe um resgate da ancestralidade para o presente e o futuro e faz um convite à reflexão sobre o legado que o planeta quer deixar para as gerações futuras.

No evento, também foram anunciadas as vencedoras do 11° Prêmio Jovem Profissional São Geraldo, que assinará o banheiro público da mostra deste ano: Isadora Burjack e Júlia Fonseca.

Sucesso de público, a CASACOR Brasília de 2023 registrou 30.130 visitantes que percorreram os 49 ambientes da mostra assinados por 82 profissionais.

