ESTADÃO CONTEÚDO Na volta dos gaúchos ao Brasileirão, Grêmio perde, Juventude empata e Inter ganha

Na sua volta ao Campeonato Brasileiro, os times gaúchos tiveram desempenhos bastante distintos. Na capital matogrossense, o Internacional foi o único a colher um grande resultado: venceu por 1 x 0 o Cuiabá, neste sábado (1), na Arena Cuiabá, pela sétima rodada.

Ainda sem ritmo de jogo, o time gaúcho não foi bem no primeiro tempo, mas mostrou intensidade no segundo e mereceu conquistar os três pontos. Agora soma 10. Complicada mesmo é a situação do time do Mato Grosso, que sofreu sua quinta derrota e continua na lanterna sem pontuar. O Inter não jogava pelo Brasileiro desde o dia 28 de abril, quando empatou por 1 x 1 com o Atlético-GO. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana levou a virada, por 2 x 1, do Belgrano-ARG, em jogo disputado na Arena Barueri, em São Paulo.

Juventude vai bem no Maracanã

Fluminense e Juventude fizeram um jogo equilibrado e empataram por 1 x 1, no Rio de Janeiro. O time carioca aumentou o jejum de vitórias na competição em jogo que marcou o retorno dos gaúchos aos gramados após mais de um mês por conta das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul – o último jogo do Juventude tinha sido em 28 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR.

O Fluminense saiu na frente do placar com gol de pênalti de Marcelo, mas sofreu o empate com Jadson após falha individual de Fábio, que tentou sair jogando. O resultado deixou a torcida carioca insatisfeita, que vaiou o time após o apito final. Agora são quatro jogos sem vencer, com duas derrotas, dois empates e seis pontos.

Grêmio vai com reservas

Focado na Libertadores, o Grêmio optou por poupar titulares e perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 x 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A vitória fora de casa coloca o time paulista na terceira posição, com 12 pontos, um atrás de Athletico-PR (líder) e Bahia (vice-líder), que ainda jogarão na rodada. O Grêmio estacionou nos seis pontos.

O tricolor gaúcho tem as atenções voltadas para o duelo decisivo contra o Huachipato-CHI na próxima terça-feira (4), às 21h, no Chile. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O time gaúcho ainda encerra a fase de grupos no sábado, contra o Estudiantes-ARG, em Curitiba.

Outro jogo

Neste sábado, em um duelo de desesperados, o Atlético-GO ganhou por 2 x 0 do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA) . A partida estava equilibrada, até que o lateral-esquerdo PK foi expulso ainda no primeiro tempo e mudou toda a história.

The post Na volta dos gaúchos ao Brasileirão, Grêmio perde, Juventude empata e Inter ganha first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .