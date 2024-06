Caio Barbieri Latam reinaugura voo direto entre Brasília e Santiago

Embarcar em Brasília e chegar a Santiago em menos de 5h agora é uma realidade para os viajantes que passam pelo Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. A Latam promoveu neste sábado (1º) a retomada do voo direto entre a capital federal e a capital chilena, que havia sido interrompido devido à pandemia de covid-19.

Com 90% de ocupação preenchida, o voo inaugural contou com a presença do jornalista Renato Abê, que destacou a importância da nova possibilidade.

“A gente se organiza o ano todo para conseguir finalmente sair de férias, então a possibilidade de um voo direto facilita muito para que a gente consiga chegar mais tranquilo, sem tanto aperreio. A gente ganha mais um tempinho, não fica viajando o dia inteiro e chega logo ao destino para finalmente curtir e descansar”, afirmou.

Além de encurtar o tempo de viagem para 3h, o voo direto entre Brasília e Santiago possibilita acessar outros destinos além da América do Sul, como Sydney e Auckland. Eduardo Macedo, head de Relações Públicas da Latam, ressaltou o posicionamento estratégico de Brasília como ponto de conexão para diferentes regiões.

“Brasília tem um aeroporto de qualidade, o que traz a possibilidade de fazer essa distribuição de passageiros vindo do norte e nordeste para destinos na América do Sul e na Oceania”, destacou.

O secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, afirmou que os voos diretos podem incentivar os negócios e o turismo no Distrito Federal, trazendo mais visitantes para apreciar as belezas do Centro-Oeste e movimentar a economia local.

“O governo no Distrito Federal vem estimulando esses voos com redução de tarifas e outros incentivos para movimentar todo o comércio e rede hoteleira. Quem ganha é a população, com mais acessibilidade e conforto”, ressaltou.

O vice-presidente da Inframerica, Juan Djedjei, enfatizou a importância da retomada dos voos internacionais para conectar o Brasil a diferentes destinos ao redor do mundo.

“Conecta Brasília a destinos fantásticos como o Chile, onde o pessoal pode ir no verão, aproveitar a praia, ou no inverno, para esquiar e também tomar vinhos, que o pessoal adora”, destacou.

O secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, reforçou a tendência de expansão de destinos conectados com o Brasil e o impacto positivo do setor de aviação no turismo e na economia do país.

“A tendência é que a gente continue trabalhando para ter mais destinos conectados com o Brasil”, concluiu.

