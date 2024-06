Redação GPS Lançamentos dos streamings em junho inclui The Boys e Sweet Tooth

Já estamos em junho e os catálogos das plataformas de streaming estão recheados com novas temporadas de séries que já são um sucesso e lançamentos inéditos. Para te deixar por dentro de todos os lançamentos do mês, o GPS preparou uma lista com as produções dos principais streamings e tem opções para todos os gostos.

Netflix

1º de junho:

Crescer Não é Brincadeira 2

3 de junho:

Little Baby Bum: Hora da Música

4 de junho:

O Preço da Herança da Vovó

Jo Koy: Ao Vivo no Brooklyn

5 de junho:

Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim

Sob as Águas do Sena

Como Roubar um Banco

6 de junho:

Kübra

Sweet Tooth

Doleira: A História de Nelma Kodama

Rafa Márquez: O Capitão

Baki Hanma x Kengan Ashura

Basma

7 de junho:

Hierarchy

Match Perfeito

Assassino de Mentira

11 de junho:

Tour de France: No Coração do Pelotão

Keith Robinson: Different Strokes

12 de junho:

Coleções que Valem Ouro

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman

Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota

13 de junho:

Bridgerton (3ª temporada) – Parte 2

Doutor Clímax

14 de junho:

Pesadelos e Devaneios de Joko Anwar

O Rei do Povo

Ultraman: A Ascensão

18 de junho:

Agents of Mystery

Outstanding: A Comedy Revolution

19 de junho:

Casamento às Cegas: Brasil

Uma Herança Inusitada

A Primeira Barbie Negra

A Academia do Sr. Kleks

20 de junho:

As Cheerleaders do Dallas Cowboys

A Fábrica de Kota

Irmãos por Acidente

21 de junho:

O Jogo da Vítima

Gangues da Galícia

Alerta de Risco

22 de junho:

A Promessa do Golfe

25 de junho:

Os Irmãos Kaulitz

Cozy Grove: Jornada Espectral

26 de junho:

Moradores Indesejados

27 de junho:

Academia Unicórnio

That ’90s Show

Supacell

Até que as Cores Acabem

28 de junho:

Beleza Impiedosa

Dominando Manhattan

O Sabotador

Turbilhão

Tudo em Família

Por Uma Vida Melhor: A Jornada

Juanpis González: O Presidente do Povo

Globoplay

6 de junho:

Os Parças – 1ª Temporada

8 de junho:

Uma Noite de Crime

10 de junho:

Memorial de Maria Moura

Pokémon, A Série: Sol e Lua – Ultra-Aventuras

13 de junho:

O Jogo Que Mudou A História

15 de junho:

Uma Noite de Crime 2: Anarquia

22 de junho:

Uma Noite de Crime 3

Max

16 de junho:

A Casa do Dragão (2ª temporada)

Disney +

4 de junho:

Star Wars: O Acólito (1ª temporada)

Apple TV

12 de junho:

Acima de Qualquer Suspeita

28 de junho:

O Rito da Dança

Prime Video

13 de junho:

The Boys (4ª temporada)

