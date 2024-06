Emanuelly Fernandes Junho vermelho e laranja: mês de conscientização e doação

Neste sábado (1) começa o mês de junho, marcado pelas campanhas Junho Vermelho e Junho Laranja, ambas abordando temas cruciais relacionados à saúde e à doação. O Junho Vermelho visa a conscientização sobre a doação de sangue, um gesto simples que pode salvar até quatro vidas por doação. Já o Junho Laranja foca na conscientização e prevenção da anemia e leucemia.

O Junho Vermelho é uma campanha que destaca a importância de doar sangue . No dia 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem ao nascimento do imunologista Karl Landsteiner, que descobriu os tipos sanguíneos. Esta data visa lembrar a sociedade sobre a necessidade constante de doadores de sangue para salvar vidas.

Paralelamente, o Junho Laranja é dedicado à conscientização sobre a saúde do sangue, com ênfase na anemia e na leucemia. A anemia, uma condição muito comum, ainda gera muitas dúvidas entre a população. Por outro lado, a leucemia, apesar de menos frequente, é o principal câncer maligno da infância e merece atenção devido à sua gravidade.

A leucemia é um dos dez tipos de câncer mais comuns no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), surgem anualmente cerca de 257 mil novos casos de leucemia globalmente. No Brasil, os diagnósticos dessa doença estão em ascensão, o que reforça a necessidade de conscientização sobre a prevenção e a doação de medula óssea, um aspecto central do Junho Laranja.

Saiba como doar sangue e se cadastrar para ser doador de medula óssea acessando o site do Hemocentro.

