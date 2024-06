Caio Barbieri Ex-coordenador do Ceub, professor Henrique Moreira morre aos 66 anos

Ex-coordenador do curso de Comunicação Social do Centro Universitário de Brasília ( Ceub ), cargo o qual ocupou por mais de 20 anos, o professor Henrique Moreira ( foto em destaque ) faleceu, neste sábado (1º), em Brasília . Ele tinha 66 anos. Ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida do docente.

Ele estava internado há algumas semanas com uma pneumonia severa, chegou a ser intubado devido a uma infecção hospitalar, mas acabou se despedindo após uma considerável melhora clínica.

A informação foi confirmada por mensagem encaminhada para o grupo de WhatsApp pelo coordenador Agência Ceub, professor Luiz Cláudio.

“Com o coração em pedaços, queria dizer pra todas as pessoas aqui da Agência que perdemos nosso companheiro, nosso amigo, nosso professor Henrique Moreira. Os calouros infelizmente não conheceram. Mas é importante que saibam da força que ergue aquele bloco 12. Ele havia melhorado, mas não resistiu à infecção. Teremos dias muito duros pela frente. Precisaremos muito dos abraços uns dos outros. A família, muito, claro. A esposa Valéria, os filhos Felipe, Lucas e Gabriel. A Isa, professora de vocês, que é nora dele… Felipe é nosso ex-aluno e repórter da CBN, um rapaz maravilhoso. Todos precisam de nosso apoio e nossa solidariedade. Teremos que ser fortes”.

Querido pelos colegas e pelos universitários da tradicional instituição brasiliense, Henrique Moreira deixa também um grande legado profissional, sendo o responsável por parte da formação acadêmica de grandes profissionais de comunicação que atuam em Brasília e no Brasil.

The post Ex-coordenador do Ceub, professor Henrique Moreira morre aos 66 anos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .