Yumi Kuwano Casa de Jorge inclui rock na programação

A Casa de Jorge vai ampliar a sua programação em junho com a ‘Terça D’Rock’. A proposta é levar sempre uma banda que toca rock nacional e internacional, com um grupo de rock autoral de Brasília. As terças-feiras também contarão com happy hour a partir das 18h.

Na abertura do projeto, nesta terça (4), o primeiro show começa às 20h com a banda Vital, que mistura ritmos e estilos para resgatar e valorizar o que há de melhor no rock nacional. Já o rock autoral fica por conta da banda Ultrametade, a partir das 22h, que tem uma sonoridade baseada no rock dos anos 1980 e 1990. Os ingressos custam R$ 10 e são vendidos na entrada.

A iniciativa, em parceria com a Capital do Rock Produções, tem como objetivo promover novos artistas brasilienses e presentear o público com uma diversidade musical.

Serviço

Terça D’Rock

Onde: Casa de Jorge – SAAN – Quadra 01

Quando: 4 de junho (terça-feira), a partir das 18h

Ingressos: R$ 10,00 (no local)

The post Casa de Jorge inclui rock na programação first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .