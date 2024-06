Yumi Kuwano Auê Capital e Quartas do Jazz agitam o mês no Aragon Concept Brasília

O restaurante Aragon Concept Brasília , no Pontão do Lago Sul , apresenta dois novos projetos para o mês de junho. O primeiro é o ‘Auê Capital’, que reunirá jovens talentos e participações especiais todos os domingos do mês, a partir das 15h.

Esta primeira edição contará com a presença do cantor Ronieli e o evento recebe ainda uma atração surpresa. Das 16h às 20h, os clientes poderão desfrutar do menu de happy hour, com petiscos e drinks exclusivos a preços especiais.

Outra novidade do Aragon Concept Brasília é o projeto ‘Quartas do Jazz ’. O evento reúne um menu harmonizado com rótulos selecionados e música ao vivo. Quem comanda as noites, sempre a partir das 19h, é o cantor Rogério Midlej. Nesta quarta-feira (5), a estreia será com um tributo a Frank Sinatra. Já no Dia dos Namorados (12), a noite será de clássicos do jazz.

Na parte gastronômica, a casa destaca pratos tradicionais da gastronomia ibérica: Bacalhau à Lagareiro (R$ 175) e Risoto Mare (R$ 139), além do Fileto Mostarda (R$ 119) e Fileto Poivre (R$ 128).

E para acompanhar, uma carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais, drinks, espumantes e champanhe Veuve Clicquot. Entre as sobremesas, opções como Churros Aragon (R$ 48), Creme Catalana (R$ 42) e a Tarta de chocolate, caramelo com nueces y sal (R$ 54) completam o menu.

Os sócios do Iate Clube de Brasília têm benefícios exclusivos como isenção da taxa de rolha e do couvert artístico.

