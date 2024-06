Mariana Correa Artigo: segredos de uma pele linda em todas as fases da vida

Ter uma pele radiante e saudável é um objetivo que muitas pessoas compartilham em todas as fases da vida. No entanto, cada fase traz consigo seus próprios desafios e necessidades específicas de cuidados com a pele. Vamos explorar um pouco quais os segredos essenciais para manter uma pele deslumbrante em todas as etapas da vida:

Adolescência

É nesta fase da vida buscar um dermatologista é fundamental! Estamos falando de um momento que profundas mudanças, onde existem diversas alterações hormonais, físicas, mentais e sociais.

É um período, geralmente, marcado por acnes, tanto nos meninos quanto nas meninas e é importantíssimo um acompanhamento nos cuidados com a pele para evitarmos consequências como manchas de acne e até cicatrizes.

Bons hábitos na juventude

A juventude é o momento perfeito para estabelecer uma base sólida para a saúde da pele no futuro.

Fazer uma limpeza adequada para remover impurezas e evitar o acúmulo de oleosidade e sujeira é um hábito básico e essencial para uma boa saúde da pele.

Proteção solar é um hábito que deve ser seguido desde cedo. O sol se torna prejudicial para a nossa pele se houver exposição inadequada e sem proteção. Use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, para proteger a sua pele dos danos causados pelos raios UV.

Hidratação é muito importante quando falamos de oleosidade, são coisas totalmente distintas. É fundamental entender o seu tipo de pele para então aplicar todo os produtos de maneira correta, caso contrário pode até piorar a oleosidade ou ressecamento da pele. E claro, uma verdadeira hidratação é aquela de dentro para fora. De nada adiantará utilizar os melhores produtos para hidratar a pele e esquecer de beber água.

Alimentação é mais um hábito que deve ser seguido não apenas para uma pele saudável e sim uma vida saudável. É fundamental introduzir frutas, verduras e legumes em sua alimentação diária, ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais para promover a saúde da pele de dentro para fora.

Prevenção e tratamento na idade adulta

Durante a idade adulta, é fundamental continuar com os cuidados básicos com a pele e hábitos de vida saudáveis. Esta fase pode ser marcada por tratamentos que previnem futuros problemas.

A ingestão de produtos com antioxidantes em sua rotina de cuidados com a pele para combater radicais livres e prevenir danos causados pelo envelhecimento deixará sua pele ainda mais radiante. Usar produtos como retinoides, ácido hialurônico, vitamina C, creme para rugas e olheiras podem prevenir sinais de envelhecimento. Optar por hidratantes mais ricos e nutritivos para manter a pele hidratada e prevenir a perda da elasticidade também é um ótimo caminho.

A toxina botulínica, por exemplo, é um tratamento procurado não só quando se tem rugas e linhas de expressão muito marcadas, mas também procurado por mulheres jovens que querem preveni-las.

O uso de protetor solar, sem dúvidas, também é um cuidado e um hábito de se adquirir quando falamos de prevenção dos sinais de envelhecimento. A exposição inadequada ao sol causa manchas e envelhecem bastante a nossa face. Os tratamentos a laser também é uma boa opção para a suavização de cicatrizes de acne.

Menopausa, gerenciamento do envelhecimento e adaptação às mudanças hormonais

Durante a menopausa e além, as mudanças hormonais podem afetar significativamente a saúde e a aparência da pele.

Manter um estilo de vida saudável, bons hábitos regulares, proteção solar rigorosa, hidratação adequada e sono adequado, são fundamentais em todas as fases da vida como já mencionamos. Acontece que na menopausa, apenas ter bons hábitos não é o suficiente, pois os níveis de hormônios caem drasticamente. Ou seja, para esta fase da vida os tratamentos estéticos dermatológicos são ainda mais bem vindos, como:

Bioestimuladores de colágeno são um dos tratamentos a se recorrer. Eles estimulam o colágeno, que perdemos nesta fase, deixando a pele mais firme, com viço e elasticidade, promove o efeito lifting e combate a flacidez.

A toxina botulínica é uma das alternativas para a prevenção e para tratamento. Além de tratar rugas, a toxina, se aplicada corretamente, pode abrir o olha deixando-o muito mais descansado. A partir disso, o rosto ganha mais simetria, deixando a pele muito mais uniforme.

Em todas as fases da vida, é importante consultar regularmente um dermatologista para avaliar a saúde da pele, receber orientações personalizadas e identificar quaisquer problemas específicos que possam exigir tratamento especializado. Com uma abordagem holística e cuidadosa, é possível alcançar e manter uma pele linda e radiante em todas as etapas da jornada da vida.

Lembre-se: confie o maior órgão do corpo humano, a sua pele, a profissionais qualificados que possuem técnicas e tratem o seu caso como único. Assim, a sua satisfação será ainda maior.

