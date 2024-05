Redação GPS Visagismo na odontologia: dentista explica a arte de personalizar sorrisos

Aperfeiçoar a beleza das pessoas, alinhando características individuais e personalidade, com uma estética harmoniosa, trata-se de uma abordagem que se chama visagismo na odontologia. Ela torna-se fundamental nesta área para criar sorrisos que não apenas embelezam, mas que também complementam os traços faciais naturais dos pacientes de maneira única e personalizada.

“Com o aumento da preocupação com a aparência, tratamentos estéticos têm se tornado cada vez mais procurados, especialmente, na área odontológica. Se antes o objetivo era ter dentes saudáveis e completos, hoje a busca é por sorrisos bonitos e harmônicos. Nesse contexto, o visagismo odontológico ganha destaque, ajudando os pacientes a conquistarem sorrisos naturais e esteticamente agradáveis”, explica o dentista reabilitador oral, Jonas Brunetti, da Brunetti Odontologia, no Lago Sul, em Brasília.

Segundo ele, o visagismo é baseado na premissa de que cada pessoa é única e possui uma beleza própria, por isso, a ideia é realçar essa individualidade. “A odontologia moderna evoluiu de uma prática puramente funcional para uma combinação de ciência e arte. Hoje, os profissionais são capazes de transformar sorrisos em verdadeiras obras de arte, utilizando o conceito de visagismo para garantir tratamentos estéticos mais precisos e personalizados. O visagismo odontológico, especialmente na estética, permite criar sorrisos que harmonizam com os traços faciais e refletem a personalidade do paciente”, complementa.

Para alcançar resultados satisfatórios, o processo começa com uma consulta detalhada, onde os objetivos do paciente são discutidos. Seguido por um planejamento digital, simulando todas as etapas do tratamento. Esse planejamento permite que as decisões sejam tomadas em conjunto com o paciente, garantindo que o resultado atenda às suas expectativas e necessidades.

Um exemplo comum é o uso de laminados cerâmicos nos dentes. Segundo o dentista, sem considerar os traços faciais e a personalidade do paciente, o resultado pode parecer artificial. No entanto, com o visagismo, o sorriso é redesenhado de forma personalizada, garantindo harmonia com o rosto do paciente e um resultado natural.

“Imagine uma paciente que deseja ter um sorriso similar ao de uma celebridade. Sem o visagismo, a aplicação de facetas poderia resultar em um sorriso desajustado aos seus traços faciais. Contudo, ao redesenhar o sorriso com base no visagismo, é possível criar um resultado que realce a beleza natural da paciente e se integre perfeitamente ao seu rosto”, detalha.

Os benefícios do visagismo vão além da estética. Um sorriso harmonioso pode aumentar a autoestima, melhorar a confiança social e profissional, e promover um bem-estar geral. Além disso, permite ao profissional prever com maior precisão o resultado do tratamento, pois envolve o paciente no planejamento de seu próprio sorriso. Isso resulta em maior satisfação e em um sorriso que verdadeiramente representa a identidade do paciente.

“Diante de uma análise cuidadosa e técnicas avançadas, nós, da Brunetti Odontologia, podemos oferecer resultados únicos e adequados às necessidades específicas de cada paciente, proporcionando uma experiência de tratamento satisfatória e transformadora”, complementa.

