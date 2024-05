Redação GPS Violão usado pelos Beatles é leiloado por R$ 9 milhões

Um violão usado por John Lennon em algumas das canções mais famosas dos Beatles foi vendido por um preço recorde, após permanecer desaparecido por mais de 50 anos. O instrumento, encontrado no sótão de uma fazenda no interior da Inglaterra, foi arrematado por £1,5 milhão, o que equivale a mais de R$ 9,92 milhões.

Lennon utilizou o violão nas gravações do álbum “Help!” (1965), incluindo hits como “Help!”, “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “It’s Only Love”, “I’ve Just Seen a Face” e “Girl”. George Harrison também tocou o violão na clássica “Norwegian Wood”.

Fabricado pela marca alemã Framus, o violão foi dado por Lennon ao músico escocês Gordon Waller, da dupla Peter and Gordon. Posteriormente, Waller repassou o instrumento a membros de sua equipe, onde permaneceu esquecido por décadas até ser descoberto por familiares no sótão de uma fazenda.

O novo proprietário do valioso violão preferiu manter sua identidade em sigilo. Ele fez um lance por telefone durante o leilão, que foi realizado no restaurante Hard Rock Cafe em Nova York e organizado pela renomada casa de leilões britânica Julien’s Auctions.

The post Violão usado pelos Beatles é leiloado por R$ 9 milhões first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .