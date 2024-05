Yumi Kuwano Saiba onde curtir festas de São João em Brasília

Junho já está batendo na porta e claro que com ele chegam as festas juninas que garantem muito forró, comidas típicas, quadrilha e tradição. Por isso, o GPS|Brasília separou os principais eventos que animam o mês, com opções para todos os gostos.

Quermesse Mariana de Brasília

Em comemoração aos seus 54 anos, a Catedral de Brasília promove a Quermesse Mariana com programação junina no sábado (1º), a partir das 9h, e no domingo (2), a partir das 14h. Apresentação de quadrilha, show de Flávio Brasil, DJ e atividades infantis fazem parte da festa.

Serviço

Onde: Catedral de Brasília

Quando: 31 de maio, 1° e 2 de junho

Ingressos: 1 kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: Livre

Arraiá da Guadá

A festa que vai de 31 de maio a 2 de junho vai contar com barraquinha de comidas típicas, muita diversão e música para animar o coreto. Na sexta-feira (31), a atração será Ygor e Matheus, no sábado (1º) a quadrilha Formiga da Roça anima o pública e no domingo (2) a festa será comandada pela dupla Lucas e Barbara.

Serviço

Onde: Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe no EQS 311/312, na Asa Sul

Quando: 31 de maio, 1° e 2 de junho, às 17h

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Festa Junina Iate Clube Brasília

O Iate Clube preparou três dias de festa para os apaixonados por forró. Na quinta-feira (5), a animação fica por conta das duplas Roniel e Rafael e Caio e Henrique, além do DJ Renê Ricochet. Já na sexta-feira (7), a atração principal é Alceu Valença. No sábado, Thiago Nascimento com participação de Nego Rainner agitam o público a partir das 19h.

Serviço

Onde: Iate Clube de Brasília no SCEN, às 19h

Quando: 5 a 8 de junho

Ingressos: entre R$ 32 e R$ 264 no site

Classificação indicativa: Livre

Arraiá Legis – 13ª edição

O Arraiá Legis promete uma grande festança com muita alegria, forró, comidas típicas e outras atrações. A 13ª edição do Arraiá Legis terá o cantor e compositor pernambucano, Flávio Leandro, a banda Forró Baião de 2 e o forrozeiro Nego Rainner. A festa ainda conta com a participação especial da Quadrilha Formiga da Roça, espaço kids e brinquedoteca.

Serviço

Onde: Clube ASCADE, Sede Náutica – Setor de Clubes Sul.

Quando: 7 de junho (sexta-feira), às 19h.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) no Sympla

Classificação indicativa: 16 anos

Festa Junina da Paróquia da Nossa Senhora do Rosário

A festa promete comidas típicas, quadrilha, brinquedos infláveis, música e muita alegria entre os dias 7 e 9 de junho.

Serviço

Onde: Paróquia Nossa Senhora do Rosário, QI 26, Lago Sul

Quando: 7 a 9 de junho, às 20h

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação indicativa: 16 anos

Arraiá do Minas

O Minas Brasília Tênis Clube promove a sua festa de São João nos dias 14 e 15 de junho. A programação vai contar com shows do Trio Dona Zefa, Forró Cobogó e Dennis Viola, além de apresentação de quadrilha, comidas e bebidas e brincadeiras.

Serviço

Onde: Minas Brasília Tênis Clube Asa Norte

Quando: 14 e 15 de junho, às 19h

Ingressos: R$ 40 no Sympla

Festa Junina OAB-DF

A festa da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), que neste ano traz o cordel como tema, promete uma noite típica junina. Entre as atrações, estão a dupla Wilian e Marlon, a Quadrilha Junina Arrasta Pé Legal, além do forró pé de serra da banda Forró com Site.

Serviço

Festa Junina OAB-DF

Quando: 15 de junho (sexta-feira), às 19h

Onde: Clube dos Advogados do DF, Setor de Clubes Sul, Trecho 2, lote 32

Ingressos: a partir de R$ 40 pelo site Bilheteria Digital

Festa Junina AABB

O evento também contará com barracas com comidas típicas e brinquedos para as crianças. Entre as atrações musicais estão a Banda Balalaica, a dupla Ronny e Roberta, o DJ Alexandre Matsumoto, além de apresentações de quadrilhas juninas.

Serviço

Quando: 21 de junho, às 19h

Onde: AABB – Setor de Clubes Esportivos Sul

Ingressos: R$ 30 (vendas na Secretaria)

Classificação indicativa: Livre

