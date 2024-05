Agência Brasília Remanejamento de rede provoca desligamento programado de energia na Asa Sul

Neste sábado (1º), está previsto desligamento programado de energia na altura da SGAS 908, Bloco C, lotes 2.325 e 2.425. A previsão é de que a interrupção ocorra entre as 9h e as 14h.

O procedimento é necessário para garantir a segurança das equipes da Neoenergia que atuarão no remanejamento da rede elétrica.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal . Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

