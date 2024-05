Agência Brasília Prazo para renegociar dívidas com a Caesb termina nesta sexta-feira (31)

Os clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) têm até esta sexta-feira (31) para aderir ao Caesb Negocia. O programa oferece condições especiais aos usuários inadimplentes que queiram quitar contas de água e esgoto vencidas até 15 de janeiro de 2024. Por causa do feriado prolongado, só é possível aderir ao programa por meio do site da companhia.

A Caesb dá até 99% de desconto sobre os juros do total da dívida da conta de água ou do valor da multa aplicada ao cliente por impedimento de leitura de hidrômetros. Os beneficiados pela tarifa social têm a opção de parcelar o débito em até 60 vezes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas de todas as cidades do Distrito Federal.

Para pagar a conta ou a multa com desconto, basta acessar o Portal de Serviços da Caesb e escolher a opção Programa Caesb Negocia.

