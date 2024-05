Agência Brasil PF prende duas pessoas acusadas de ameaçar familiares de Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (31), duas pessoas acusadas de ameaçar familiares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cinco mandatos de busca e apreensão também foram cumpridos.

De acordo com a corporação, as prisões foram determinadas pelo próprio STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os nomes dos acusados não foram divulgados pela PF.

As prisões desta sexta-feira foram realizadas em uma nova investigação envolvendo ameaças contra o ministro e seus familiares. Em 2023, Moraes e seu filho foram alvo de hostilidades no Aeroporto de Roma, na Itália. Segundo as reportagens divulgadas pela imprensa à época, o grupo teria chamado o ministro do STF de “bandido e comunista”. Ao questionar os insultos, o filho do ministro foi agredido por um dos acusados. Moraes estava na Itália para participar de uma palestra na Universidade de Siena.

The post PF prende duas pessoas acusadas de ameaçar familiares de Alexandre de Moraes first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .