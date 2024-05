Personal trainer que viveu affair com Gracyanne Barbosa diz que teria filho com ela

Gilson de Oliveira, personal trainer que viveu affair com Gracyanne Barbosa, afirmou que voltaria a ficar com a influenciadora – acrescentando, inclusive, que teria um filho com ela. Perguntado por um seguidor se voltaria a ficar com Gracyanne, Gilson disse nos stories do Instagram na noite da terça-feira, 28, que sim.

“Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável”, disse ele, enquanto exibia os músculos do braço.