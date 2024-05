Yumi Kuwano Melhores cidades do mundo para visitar quando o assunto é comida

Para muitos viajantes, conhecer um destino novo é mais do que visitar lugares turísticos, fazer compras e descobrir a cultura local. Cada vez mais as viagens com foco na gastronomia ganham popularidade.

Por isso, a Time Out criou um ranking das 20 melhores cidades do mundo para comer. A classificação foi elaborada com a ajuda de milhares de moradores que responderam sobre comer fora em suas cidades, levando em consideração qualidade e preço acessível.

Em 1º lugar está Nápoles, na Itália . Famosa principalmente pelas pizzas, a terceira maior cidade do país, tem uma culinária rica, com sabores mediterrâneos e um bom destino para a enogastronomia. A pesquisa recomenda ainda o bairro Quartieri Spagnoli e a pizza margherita do ‘Santa Maradona’.

Em segundo lugar na lista ficou a cidade sul-africana de Johannesburgo com o sanduíche Kota como prato obrigatório. A recomendação de visita é o bairro central de Braamfontein e locais como o wine bar Mamakashaka and Friends e o restaurante e galeria Artivist.

Lima, no Peru, completa o top 3 do ranking. Por lá, os visitantes devem experimentar pratos típicos como o ceviche e o arroz con pollo (arroz com frango). O restaurante Central, que figurou nas listas como melhor do mundo de 2023, também é uma boa indicação.

Nápoles não foi a única cidade da Europa a entrar no ranking. Liverpool, na Inglaterra, ficou em 11º lugar e Sevilha, na Espanha, em 13º lugar. Confira a lista completa:

1. Nápoles – Itália

2. Johannesburgo – África do Sul

3. Lima – Peru

4. Ho Chi Minh – Vietnã

5. Pequim – China

6. Bancoc – Tailândia

7. Kuala Lumpur – Malásia

8. Mumbai – Índia

9. Dubai – Emirados Árabes Unidos

10. Portland – Estados Unidos

11. Liverpool – Reino Unido

12. Medellín – Colômbia

13. Sevilha – Espanha

14. Porto – Portugal

15. Marrakech – Marrocos

16. Lyon – França

17. Sydney – Austrália

18. Montreal – Canadá

19. Osaka – Japão

20. Copenhague – Dinamarca

