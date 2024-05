Redação GPS Herança de Michael Jackson é bloqueada na justiça

Os herdeiros de Michael Jackson estão impossibilitados de acessar os bens deixados pelo astro devido a restrições impostas pela Receita Federal dos Estados Unidos. Atualmente, um processo legal busca resolver essa questão, mantendo os recursos do espólio inacessíveis.

Segundo documentos judiciais divulgados pela revista People, Prince, 27 anos, Paris, 26 anos, Bigi Jackson, 22 anos, e Katherine Jackson, 94 anos, não conseguem movimentar a fortuna deixada por Michael Jackson. A disputa legal em curso impede qualquer acesso aos ativos.

A situação se complicou após uma auditoria fiscal que resultou em uma “nota de deficiência” para o espólio, acusando-o de subvalorização de ativos e exigindo um pagamento de 700 milhões de dólares em impostos e multas.

Embora os administradores da herança tenham vencido o processo em 2021, eles solicitaram um recálculo do valor do catálogo musical de Jackson, algo que ainda não foi concluído.

Conforme relatado pelo jornal O Globo, a indefinição sobre o valor total do espólio faz com que a Receita Federal considere arriscado liberar qualquer quantia para os herdeiros.

Os advogados do espólio pediram que parte dos bens de Michael fosse distribuída ao fundo da família, alegando que esse valor é necessário para o sustento dos filhos e mãe do artista, mas o pedido foi negado. Os executores argumentam que não podem determinar com segurança a quantia que poderia ser distribuída no momento.

