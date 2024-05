Redação GPS Filha de Brad Pitt pede na justiça para tirar sobrenome do pai

Os problemas familiares da família Jolie-Pitt seguem nos holofotes. Segundo o site TMZ, a jovem Shiloh Jolie-Pitt, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, iniciou um processo jurídico para remover o sobrenome de seu pai. Ela teria dado entrada no pedido na última segunda-feira (27), coincidentemente no dia em que completou 18 anos de idade.

O pedido de Shiloh ainda está pendente de aprovação, já que foi realizado há poucos dias, durante o Memorial Day, feriado nacional nos Estados Unidos que homenageia militares mortos em combate.

A relação de Brad Pitt com seus seis filhos tem sido turbulenta desde o término de seu casamento com Angelina Jolie. O casal começou seu romance em 2006, casou-se em 2014 e se separou em 2016. O divórcio tem sido conturbado, marcado por acusações de abuso emocional e físico contra Pitt, que atualmente tem 60 anos.

Recentemente, um ex-guarda-costas da família afirmou que Jolie tem tentado sabotar a relação dos filhos com Pitt. Segundo fontes do jornal Daily Mail, Pitt tinha esperança de que, ao atingir a maioridade, Shiloh reconsiderasse sua decisão de se afastar dele, uma vez que Angelina Jolie teria grande influência sobre as decisões dos filhos até que completassem 18 anos.

Além de Shiloh, outros filhos do casal, como Vivienne, 15 anos, Zahara, 19 anos, e Maddox, 22 anos, também optaram por não usar o sobrenome Pitt, embora não tenham formalizado a alteração de forma legal.

