Agência Brasília Biblioteca Nacional de Brasília oferece oficinas gratuitas de redação para idosos

A Biblioteca Nacional de Brasília ( BNB ) está com inscrições abertas para novas turmas da oficina de redação voltada para o público idoso que vai tentar uma das 216 vagas em 60 cursos de graduação na Universidade de Brasília (UnB), no âmbito do edital 60+. As provas estão agendadas para o dia 16 de junho.

Serão disponibilizadas, ao todo, 100 vagas para os candidatos do vestibular. Não é preciso pagar taxa para participar das turmas, e as inscrições devem ser realizadas por formulário virtual .

As aulas serão ministradas no auditório da BNB pelos professores Joana Melo e Pedro Lima, em dois encontros por turma. O primeiro encontro será na próxima quinta-feira (6), das 19h às 21h, e no próximo sábado (8), das 10h às 12h. O segundo encontro ocorrerá nos dias 11 (terça-feira) e 13 (quinta-feira) de junho, das 15h às 17h.

A diretora da BNB, Marmenha Rosário, enfatizou a relevância do trabalho em andamento, destacando a importância de integrar a experiência e o conhecimento dos idosos à comunidade acadêmica da UnB. “Estamos prestando um serviço importante, que se soma à histórica iniciativa da universidade de dar mais espaço aos idosos, uma população crescente que tem muito a contribuir para a qualidade das discussões acadêmicas na terceira maior universidade federal do país”, afirmou.

Aos 64 anos, Graça Pimentel está em seu quarto curso de graduação. A estudante de gestão ambiental foi uma das participantes dos aulões que conseguiram a tão sonhada aprovação na UnB. “Eu assisti uma única aula de redação e já foi fundamental para minha aprovação. É um projeto importantíssimo e o nível de interesse dos participantes é muito bacana”, destacou.

As dicas recebidas durante o encontro foram um diferencial para o bom resultado no certame. “A professora, muito experiente, nos orientou de maneira prática, ajudando-nos a captar o essencial para fazer uma boa redação. Isso foi fundamental porque nos deu segurança para realizar a redação”, detalhou.

Oficinas de redação para o edital 60+

⇒ Data – Quinta-feira (6), das 19h às 21h, e sábado (8), das 10h às 12h; e na terça (11) e quinta (13), das 15h às 17h

⇒ Local – Auditório da BNB

⇒ Inscrições gratuitas

