Anitta se apresenta para fãs em Nova York durante 'Today Show'

Na manhã desta sexta-feira (31), Anitta se apresentou no programa ‘Today Show’, em Nova York . A apresentação foi aberta ao público e a cantora se tornou a primeira brasileira a subir no palco do programa, que fica na calçada do prédio Rockefeller Center — sede da emissora americana NBC.

A artista cantou músicas do seu mais recente álbum ‘Funk Generation’, incluindo hits como Envolver, Lose Ya Breath, Cria de Favela e Bellakeo. O show teve ingressos gratuitos disponibilizados nas últimas semanas.

Em entrevista ao site do programa, Anitta falou sobre o sentimento de se apresentar no mesmo palco que já recebeu shows de artistas como Beyoncé e Taylor Swift.

“Simplesmente não vemos coisas assim acontecendo com os brasileiros, por isso, estou muito feliz. Ainda estamos muito invisíveis. Então, só espero que as pessoas sintam e vivenciem essa energia brasileira, mesmo que seja apenas por uma manhã. E quem sabe? Talvez depois eles digam: ‘Uau, isso é tão diferente. Preciso saber mais sobre isso’”, afirmou.

Confira a performance da música ‘Fría’:

