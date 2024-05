Redação GPS Agendão GPS: shows, teatro e projetos culturais embalam o fim de semana

Fim de semana na virada de mês, e o GPS|Brasília não poderia deixar de te contar o que rola na capital neste fim de maio e início de junho. O Agendão deste fim de semana traz opções de shows, peças de teatro para todos os gostos e idades, além de projetos culturais e até festa junina. Confira abaixo a programação completa.

Funn Festival 2024

Prepare-se para um sábado (1º) repleto de música sertaneja com grandes nomes no Funn Festival 2024. O evento, que acontece no Estacionamento 9 do Parque da Cidade, contará com as apresentações imperdíveis de Bruno & Marrone e Marcos & Belutti.

Serviço:

Funn Festival 2024

Datas: sábado (1º)

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Ingressos: site

Teatro Brasília Shopping

O Teatro Brasília Shopping apresenta uma programação diversificada para todas as idades neste final de semana. Na sexta-feira (31) e sábado (1º), Paulo Mansur traz humor e reflexões sobre a umbanda no espetáculo ‘Paulo Mansur Comedy Show’. Para os pequenos, a Cia Néia e Nando apresenta a encantadora história da ‘Princesinha Sofia’ em sessões aos sábados e domingos às 16h, de 01 a 09 de junho.

Serviços:

Paulo Mansur Comedy Show

Data: 31 de maio

Horário: 21h

Local: Teatro Brasília Shopping.

Valor: a meia-entrada solitária custa R$40 (mais taxas) e a inteira R$70 (mais taxas)

Ingressos: disponíveis no Sympla

Princesinha Sofia

Datas: 1º a 09 de junho de 2024, sábados e domingos

Horário: 16h

Local: Teatro Brasília Shopping

Valor: R$60 a inteira e R$30 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível

DJ Jeeh FDC no Fora do Eixo

O Fora do Eixo está pronto para agitar o fim de semana prolongado com uma programação diversificada que inclui pagode, sertanejo e funk. Destaque para o sábado (1º), com DJ Jeeh FDC comandando a noite com seus hits contagiantes. As casas localizadas no SAAN e SIG prometem diversão garantida para todos os gostos.

Serviços:

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: sexta e sábado, a partir das 20h | domingo, a partir das 17h

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: sexta, a partir das 12h | sábado, a partir de 12h | domingo, a partir das 15h

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$ 20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Sabadinho Divertido no Venâncio Shopping

O Sabadinho Divertido do Venâncio Shopping traz alegria e aventura para a criançada neste sábado (1º) , às 14h, com o espetáculo ‘Casamento da Dona Baratinha’ pela Cia Teatral Néia e Nando. A peça, cheia de ensinamentos e diversão, promete encantar toda a família com personagens cativantes e histórias inesquecíveis.

Serviço:

Sabadinho Divertido

Horário: sempre às 14h

Local: Venâncio Shopping

Entrada: gratuita

Indicação: livre

Arraiá do Movimento Comunitário no Jardim Botânico

Dando início à temporada de festas juninas, o Arraiá do Movimento Comunitário no Jardim Botânico acontece nos dias 31 de maio e 1º de junho. O evento gratuito contará com quadrilhas, comidas típicas, música ao vivo e diversas atividades para crianças e adultos. A festança começa às 17h no Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental.

Serviço:

Arraiá do Movimento Comunitário do Jardim Botânico

Quando: 31 de maio e 1º de junho de 2024

Onde: Centro de Práticas Sustentáveis do Brasília Ambiental (CPS)

Horário: das 17h às 23h30

Entrada: gratuita

Festival Mistura Geral Música

O Instituto Transforma promove bate-papos descontraídos com grandes nomes da música como Otto, Sandra Sá e Lirinha, no Hotel Ramada de quinta (30) a domingo (2) às 15h30. As conversas, mediadas por jornalistas e editores de cultura, antecedem os shows noturnos no Teatro dos Bancários. A entrada é franca, e as inscrições estão disponíveis online.

Serviço:

Festival Mistura Geral Música

Quando: 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho

Onde: Hotel Ramada

Horário: a partir das 15h30

Espetáculo “A Morte nas Mãos de Quem?”

A peça “A Morte nas Mãos de Quem?”, de Vinícius Ávlis, retorna para uma nova temporada no CREAS da Cidade Estrutural a partir desta sexta (31). Com sessões às sextas e sábados às 20h e domingos às 19h, o espetáculo aborda os medos e desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 16 anos.

Serviço

A Morte nas Mãos de Quem?

Datas: 31 de maio, 1º, 02, 07, 08 e 09 de junho

Quando: sextas e sábados às 20h | domingos às 19h

Local: CREAS da Cidade Estrutural

Classificação indicativa: 16 anos

The post Agendão GPS: shows, teatro e projetos culturais embalam o fim de semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .