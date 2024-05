Redação GPS Waze adiciona voz de Pabllo Vittar em celebração ao mês do Orgulho LGBT

Os usuários do Waze podem escolher a voz da cantora Pabllo Vittar para navegar pela cidade com o aplicativo. A novidade é em comemoração ao mês do orgulho LGBT+, celebrado em junho. A função está disponível apenas no Brasil e em português brasileiro.

No Instagram, Pabllo compartilhou um card com a sua foto e a frase ‘Dirija com a Pabllo Vittar no Waze’ e escreveu: “Filhas agora vocês vão poder dirigir comigo! Tenho o prazer de falar que sou a nova voz do Waze”. A opção ficará disponível no aplicativo pelo período mínimo de um ano.

Além da voz, frases de Pabllo foram incluídas na experiência, como “Perigo reportado à frente. Segurança! Segurança! Dj, para o som!”. Para ativar é só ir em ‘Ajustes’, ‘Voz’ e ‘Som’, selecionar ‘Voz do Waze’ e escolher a voz da Pabllo Vittar.

Outras novidades lançadas são o novo humor personalizável ‘Deslumbrante’ e um novo ícone para o carro, o ‘TropiCar’.

