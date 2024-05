Ailane Silva Vicente Viana celebra primeiro aniversário em seu ‘próprio mundo fantástico’

Em um espaço cheio encanto chamado de “O mundo fantástico de Vicente Viana”, os pais Ana Helena e Vicente Viana celebraram o primeiro ano de vida do filho na noite desta quarta-feira (30/5), na casa de festa Catavento Lago, na Asa Sul, em Brasília. No ambiente cheio de magia, que fez alusão ao “Fantástico Mundo de Bobby, uma presença especial trouxe ainda mais alegria: o amado personagem da Disney, Mickey Mouse.

No mundo fantástico de Vicente, brinquedos também faziam a alegria das crianças. O bolo, que foi confeccionado em Goiânia (GO), chamava atenção no centro da mesa com uma plataforma giratória representando o mundo dele. Os pequenos convidados também se divertiram com um show de mágica e com os diversos bonecos de Vicente feitos em suas mais variadas versões: astronauta, jogador do Vasco e piloto de corrida.

Ana Helena Viana e Vicente Viana Ana Helena Viana, Vicente e Vicente Viana Ana Helena Viana, Vicente e Vicente Viana Ana Helena Viana, Vicente e Vicente Viana Zita, Yara Leal, Lurdinha, Carolina Viana e Raimundinho Vicente, João Jorge Neto Pavão e Ana Flávia Pavão Vicente, Aldina Viana e Graziela Viana Vicente Viana, Vicente, Ana Helena Viana e Helena Rege Vicente Viana, Vicente e Ana Helena Viana Vicente Viana, Vicente e Ana Helena Viana Vicente Viana, Vicente e Ana Helena Viana Vicente Viana, Vicente e Ana Helena Viana Vicente Viana, Ana Helena Viana, Vicente, Mariannie Queiroz e Geovanne Amorim Vicente Viana, Ana Helena Viana, Vicente, Francisco Viana e Carolina Viana Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Vicente e Yara Leal Vicente e Yara Leal Vicente e Jorge Pavão Vicente e Helena Pavão Vicente e Helena Pavão Vicente e Francisco Viana Vicente e Aldina Viana Vicente Vicente Patrícia Gomes, Graziela Viana, Aldina Viana e Fernanda Sá Nazaré Silva e Vicente Mônica Veloso, Luziana Fonseca e Reynaldo Fonseca Manuela Morais, Janaína Domingues, Ana Helena Viana e Miguel Morais Luziana Fonseca e Reynaldo Fonseca Lurdinha, Carolina Viana, Raimundinho, Zita e Laercio Lis e Aline Nascimento Lili Carvalho e Mauro Carvalho Laercio, Cecília, Clara e Flávia Silva Juliana Gomes, Vicente, Vicente Viana e Ana Helena Viana Josélia Rocha e José Carlos José Neto Gomes, Ana Helena Viana, Vicente, Vicente Viana e Graziela Viana Jorge Pavão, Ana Helena Viana, Vicente Viana, Helena Pavão e Vicente Jorge Mansoto, Vicente Viana e Almino Júnior Isabela de Moura e Hanna Gabriela Carvalho Celebração do aniversário do Vicente Helena Pavão, Vicente e Jorge Pavão Helena Pavão e Vicente Flaviana Pavão, Vicente e João Jorge Pavão Flaviana Pavão, Eliane Borges e Rafaella Lobato Flaviana Pavão, Ana Flávia Pavão e Nazaré Silva Enzo, Roger, Patrícia e Aila Duquique Denio, Fernanda e Maria Fernanda Cavalcante Clara Mota, Katia Balbino, Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente Caroline a Souza, Caio Leal e Juliana Gomes Carolina Viana, Vicente e Francisco Viana Carolina Viana, Ana Helena Viana, Vicente, Vicente Viana e Francisco Viana Carolina Viana e Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente (53) Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Andréia e Laercio Alcântara Ana Helena Viana, Vicente, Vicente Viana e Vera Carla Silveira Ana Helena Viana, Vicente, Vicente Viana e Francisco Viana Ana Helena Viana, Vicente, Janaína Domingues e Manuela Morais Ana Helena Viana, Vicente, Bicente Viana, Karen Fonseca e Maria Clara Fonseca Ana Helena Viana, Vicente Viana, Sérgio Izalci e Isabela Neiva Ana Helena Viana, Vicente e Vicente Viana Ana Helena Viana, Reynaldo Fonseca, Luziana Fonseca, Vicente Viana e Vicente Ana Helena Viana e Vicente Ana Flávia Pavão e Nazaré Silva Adriana Gomes e Davi Gomes

A médica Ana Helena contou que a ideia do tema da festa foi sugerida pelo pai, o advogado Vicente Viana. “Eu e meu marido pensamos em cada detalhe desse momento para o nosso filho, sendo que ele escolheu o tema. Com toda a empolgação de pai, ele desenhou a roupa que o filho iria vestir. Nós pensamos numa festa com tudo que desejamos para o nosso filho, que é um mundo cheio de virtudes, sonhos e muita felicidade”, conta a mãe, ao detalhar que em um dos trajes que o aniversariante vestiu tinha essas palavras desenhadas.

Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente (15) Aniversário de 1 ano do Vicente (14) Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Aniversário de 1 ano do Vicente Vicente Viana, Ana Helena Viana e Vicente

O buffet foi assinado pela Catavento e contou com entradas como salgados, pastel e fondue de chocolate. As opções de empratados incluíram arroz cremosos de carne de sol e carne com gorgonzola. As sobremesas foram o bolo e os doces. No espaço Petit Gourmet, foi possível degustar tapioca, pipoca, mini pizza, algodão doce, geladinho. Nas barraquinhas, crepe e brownie de chocolate com sorvete. Para refrescar, sucos de fruta e coquetel de frutas sem álcool. Para os adultos, foram servidos vinho, espumante e whisky.

“Eu sou maranhense, meu marido é piauiense. Ficamos muito felizes de terem vindo tantos amigos e família dos nossos estados, além de convidados de São Paulo, do Paraná e diversos outros estados, que fazem parte da nossa vida”, finalizou.

